Anna ce l’ha fatta, la storia di chi non si arrende alle ossessioni e reagisce grazie ad una famiglia eccezionale. (Di martedì 11 maggio 2021) È una donna di 60 anni Anna. La incontro a fare la spesa. Ha un sorriso che mi riempie il cuore. Mi dice che sta bene, che va tutto bene ora. Anna senza un reale motivo si è svuotata 5 anni fa, improvvisamente il “contatore della sua luce” scatta e diventa tutto buio. Nonostante la sua vita frenetica: lavoro, figli, famiglia, qualcosa sembra sfuggirle di mano. Non se lo spiega Anna. Non sa cosa le stia succedendo. Comincia a seguire il marito. Controlla i pantaloni, le giacche, lo aspetta fuori dalla sua fabbrica. Perde il lavoro Anna per le sue infondate ossessioni. I figli sono stanchi, un pacchetto di sigarette in un giorno non basta più. I chili aumentano, come le tute scure nell’armadio e le litigate. I figli sono stanchi e stanco anche il marito. La convincono. ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 maggio 2021) È una donna di 60 anni. La incontro a fare la spesa. Ha un sorriso che mi riempie il cuore. Mi dice che sta bene, che va tutto bene ora.senza un reale motivo si è svuotata 5 anni fa, improvvisamente il “contatore della sua luce” scatta e diventa tutto buio. Nonostante la sua vita frenetica: lavoro, figli,, qualcosa sembra sfuggirle di mano. Non se lo spiega. Non sa cosa le stia succedendo. Comincia a seguire il marito. Controlla i pantaloni, le giacche, lo aspetta fuori dalla sua fabbrica. Perde il lavoroper le sue infondate. I figli sono stanchi, un pacchetto di sigarette in un giorno non basta più. I chili aumentano, come le tute scure nell’armadio e le litigate. I figli sono stanchi e stanco anche il marito. La convincono. ...

