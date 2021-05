Animali, l'Emilia-Romagna ha approvato risoluzione per fermare l'utilizzo delle gabbie (Di martedì 11 maggio 2021) La regione Emilia-Romagna ha approvato una risoluzione per porre fine all'utilizzo degli allevamenti intensivi e tutelare il benessere degli Animali. Stop agli allevamenti intensivi, l’Emilia-Romagna approva la risoluzione su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 11 maggio 2021) La regionehaunaper porre fine all'degli allevamenti intensivi e tutelare il benessere degli. Stop agli allevamenti intensivi, l’approva lasu Notizie.it.

Advertising

fattoquotidiano : Stop agli allevamenti in gabbia, ok a mozione in Emilia: è la prima volta in Italia. “Inizia percorso per tutelare… - robreg1 : RT @CalaminiciM: Stop agli allevamenti in gabbia in Emilia Romagna: la regione fa da apripista in Italia! E’ stata approvata in giunta una… - desiana1 : RT @ultimenotizie: Storica decisione della Giunta regionale dell'Emilia Romagna, che - prima in Italia - ha approvato una risoluzione per s… - Deanna_TK : RT @CalaminiciM: Stop agli allevamenti in gabbia in Emilia Romagna: la regione fa da apripista in Italia! E’ stata approvata in giunta una… - b_elide : RT @CalaminiciM: Stop agli allevamenti in gabbia in Emilia Romagna: la regione fa da apripista in Italia! E’ stata approvata in giunta una… -