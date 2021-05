Andrea Zenga parla dei progetti lavorativi di Rosalinda Cannavò e svela il sogno nel cassetto della sua fidanzata (Di martedì 11 maggio 2021) Andrea Zenga, ospite di RTL102.5 News da Francesco Fredella, ha parlato del ritrovato rapporto con il padre Walter e della sua storia d’amore con Rosalinda Cannavò che procede a gonfie vele anche dopo il Grande Fratello Vip. Andrea Zenga parla dei progetti lavorativi di Rosalinda Cannavò “Vorrei che mio padre allenasse in Italia. Dopo l’esperienza... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 11 maggio 2021), ospite di RTL102.5 News da Francesco Fre, hato del ritrovato rapporto con il padre Walter esua storia d’amore conche procede a gonfie vele anche dopo il Grande Fratello Vip.deidi“Vorrei che mio padre allenasse in Italia. Dopo l’esperienza... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

