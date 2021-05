Andrea Zelletta parla della telecamera nel bagno del Grande Fratello Vip: “mi sono vergognato mentre lo facevo” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Al Grande Fratello Vip non esiste privacy per i concorrenti in gioco, e nessun angolo della casa è al riparo dalle temute telecamere. La regia infatti monitora 24 ore al giorno tutti i movimenti e i discorsi dei protagonisti, i quali devono essere bravi a dire e fare le cose giuste al momento giusto per poter arrivare in finale ed ottenere il consenso del pubblico. Uno dei concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta, ha deciso di parlare a Whoopsee di un argomento considerato a volte un tabù legato alla propria esperienza nella casa, ovvero il bisogno di soddisfare alcune esigenze fisiche ed intime. L’ex inquilino ha spiegato infatti che anche nel bagno della casa è presente una ... Leggi su trashblog (Di mercoledì 12 maggio 2021) AlVip non esiste privacy per i concorrenti in gioco, e nessun angolocasa è al riparo dalle temute telecamere. La regia infatti monitora 24 ore al giorno tutti i movimenti e i discorsi dei protagonisti, i quali devono essere bravi a dire e fare le cose giuste al momento giusto per poter arrivare in finale ed ottenere il consenso del pubblico. Uno dei concorrenti dell’ultima edizione delVip,, ha deciso dire a Whoopsee di un argomento considerato a volte un tabù legato alla propria esperienza nella casa, ovvero il bisogno di soddisfare alcune esigenze fisiche ed intime. L’ex inquilino ha spiegato infatti che anche nelcasa è presente una ...

