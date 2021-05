Anche stavolta Italia lasciata sola sui migranti (Di martedì 11 maggio 2021) Anche stavolta sembra che l’Italia dovrà gestire da sola gli arrivi di migranti dal nord Africa, a fronte degli sbarchi in aumento rispetto all’anno scorso e Anche due anni fa. Fonti europee riferiscono che finora nessuno Stato ha risposto alla richiesta di solidarietà da parte del governo di Roma. Eppure l’Italia sta chiedendo il minimo sindacale: non un meccanismo che obblighi i governi ad accogliere i migranti, ma un sistema su base volontaria per gestire gli arrivi dell’estate, in attesa che si raggiunga un accordo sul ‘Nuovo patto per l’immigrazione’ proposto dalla Commissione Europea. Le interlocuzioni proseguono, ma finora nessun risultato. Oggi la richiesta è stata ribadita dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese nel vertice europeo con i ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 11 maggio 2021)sembra che l’dovrà gestire dagli arrivi didal nord Africa, a fronte degli sbarchi in aumento rispetto all’anno scorso edue anni fa. Fonti europee riferiscono che finora nessuno Stato ha risposto alla richiesta di solidarietà da parte del governo di Roma. Eppure l’sta chiedendo il minimo sindacale: non un meccanismo che obblighi i governi ad accogliere i, ma un sistema su base volontaria per gestire gli arrivi dell’estate, in attesa che si raggiunga un accordo sul ‘Nuovo patto per l’immigrazione’ proposto dalla Commissione Europea. Le interlocuzioni proseguono, ma finora nessun risultato. Oggi la richiesta è stata ribadita dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese nel vertice europeo con i ...

