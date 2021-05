Anche Lady Gaga nella serie tv del principe Harry e Oprah sulla salute mentale, a maggio su Apple Tv+ (Di martedì 11 maggio 2021) L’ultima volta insieme hanno lanciato una bomba mediatica su Buckingham Palace il cui riverbero non è ancora stato attutito, stavolta si ritrovano insieme per Apple Tv+: la serie tv del principe Harry e Oprah Winfrey si intitola The Me You Can’t See e debutterà sulla piattaforma premium di Apple il prossimo 21 maggio. La prima serie tv del principe Harry, produttore e autore insieme alla regina del talk show Oprah, è in realtà una docuserie in più parti dedicata al tema della salute mentale, per cui il secondogenito di Carlo e Diana si è speso da sempre con la sua associazione e che è stato al centro dell’intervista rilasciata ... Leggi su optimagazine (Di martedì 11 maggio 2021) L’ultima volta insieme hanno lanciato una bomba mediatica su Buckingham Palace il cui riverbero non è ancora stato attutito, stavolta si ritrovano insieme perTv+: latv delWinfrey si intitola The Me You Can’t See e debutteràpiattaforma premium diil prossimo 21. La primatv del, produttore e autore insieme alla regina del talk show, è in realtà una docuin più parti dedicata al tema della, per cui il secondogenito di Carlo e Diana si è speso da sempre con la sua associazione e che è stato al centro dell’intervista rilasciata ...

