ANALISI AUDITEL: CHI SEGUE LA TV DEL MATTINO TRA STORIE ITALIANE, MATTINO 5 E I TALK POLITICI? (Di martedì 11 maggio 2021) Nuovo appuntamento con l'ANALISI AUDITEL di BubinoBlog che, come in ogni numero, si pone l'obiettivo di analizzare per target uno slot orario oppure una serie di programmi televisivi. In questo nuovo articolo analizzeremo i programmi del MATTINO.Ricordiamo i dati della mattina di ieri: UnoMattina – 943 17.68 STORIE ITALIANE – 911 18.87 + 1066 17.49 MATTINO 5 – 989 18.67 + 1004 20.85 Heartland – 232 4.19 Radio 2 Social Club – 242 4.61 Kiss Me Licia – 120 2.19 Chicago Med – 1.95 + 3.44 Buongiorno Regione – 774 14.17 Agorà – 403 7.53 Omnibus Dibattito – 181 3.35 A-Team – 68 1.23 + 133 2.50 Mysteries of Laura – 115 2.37 Target ProgrammaCommercialeGiovaniAdulti UnoMattina10.443.2423.55 STORIE ITALIANE10.61 + ...

