Amici 20 | Tancredi ha litigato con Arisa? Il gesto che sta facendo discutere

Nel corso della sua esperienza ad Amici, Tancredi è riuscito a ottenere l'apprezzamento di tantissimi addetti ai lavori. Tra tutti, Arisa, che non gli ha mai fatto mancare il suo supporto nei momenti di difficoltà. Nonostante questo, sul web in tantissimi l'hanno accusata di non aver fatto abbastanza per valorizzare il suo alunno e questo sarebbe il motivo per il quale Tancredi non è riuscito a ottenere un posto in finale. Qualche fan molto maliziosamente ha persino accusato la prof di canto di aver fatto il tifo per Aka7even in finale più che per il suo allievo. Tancredi ha smesso di seguire Arisa? Le insinuazioni dei fan di Tancredi sono state tuttavia supportate da un gesto a sorpresa del cantante, il quale avrebbe tolto il follow all'account ...

