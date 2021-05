Amanti dello skincare naturale? Facciamo il punto della situazione sulla cosmesi green (Di martedì 11 maggio 2021) La rivoluzione green in cosmesi è in atto già da qualche anno (cinque, a occhio e croce), ma la pandemia segnerà il gol definitivo: oltre alla digitalizzazione, l’accelerazione in corso è tutta verde. I cosmetici sono sempre più green guarda le foto skincare, la crescita del green Nel 2019, in epoca preCovid, i cosmetici cosiddetti naturali – vedremo cosa si intende – valevano il 21% del mercato italiano e circa il 7 di quello mondiale. Totale, intorno a 35 miliardi su 500. Ma più dei numeri, si sa, conta la crescita: ... Leggi su iodonna (Di martedì 11 maggio 2021) La rivoluzioneinè in atto già da qualche anno (cinque, a occhio e croce), ma la pandemia segnerà il gol definitivo: oltre alla digitalizzazione, l’accelerazione in corso è tutta verde. I cosmetici sono sempre piùguarda le foto, la crescita delNel 2019, in epoca preCovid, i cosmetici cosiddetti naturali – vedremo cosa si intende – valevano il 21% del mercato italiano e circa il 7 di quello mondiale. Totale, intorno a 35 miliardi su 500. Ma più dei numeri, si sa, conta la crescita: ...

Advertising

emanuele2punto0 : @fauci78 @archiliutprando Le due portinaie amanti del meretricio e dello spiccio pettegolezzo, sono già all'opera stamane? - yessi_campa99 : RT @Italia: Il Piemonte è un paradiso per gourmet, amanti dello sport e della vacanza attiva. Tra residenze reali e piccole città, pedaliam… - ExiaSifr : RT @Italia: Il Piemonte è un paradiso per gourmet, amanti dello sport e della vacanza attiva. Tra residenze reali e piccole città, pedaliam… - accountconlaR : @blurrygomvez dici? io penso che ai fini dello show vorranno i due amanti che si devono scontrare per il gioco crud… - TgrRaiFVG : Primi clienti pendolari in Piancavallo, tra bici e parapendio. Gli operatori turistici attendono ancora le prenotaz… -