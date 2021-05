Altra lieve scossa di terremoto nel foggiano Epicentro al confine tra Puglia e Molise con magnitudo 2,4 registrata alle 4,56 (Di martedì 11 maggio 2021) Un lieve sisma è stato registrato alle 4,56. magnitudo 2,4 con Epicentro a due chilometri da San Marco la Catola, quattro da Volturara Appula. Zona della provincia di Foggia al confine con il Molise. Ieri, più o meno alla stessa ora, un terremoto di lieve entità si era verificato nella zona del Gargano. (immagine: fonte ingv.it) L'articolo Altra lieve scossa di terremoto nel foggiano <small class="subtitle">Epicentro al confine tra Puglia e Molise con magnitudo 2,4 registrata alle 4,56</small> proviene da ... Leggi su noinotizie (Di martedì 11 maggio 2021) Unsisma è stato registrato4,56.2,4 cona due chilometri da San Marco la Catola, quattro da Volturara Appula. Zona della provincia di Foggia alcon il. Ieri, più o meno alla stessa ora, undientità si era verificato nella zona del Gargano. (immagine: fonte ingv.it) L'articolodinel altracon2,44,56 proviene da ...

Advertising

robertabj2010 : @marco73rm Qualsiasi altra pena sarebbe troppo lieve - ricotif : @MassimilianRic Perché si prende uguale, in forma lieve, ma lo puoi prendere. Ancora non è dato sapere se puoi anch… - MyDante700 : E tu che se’ costì, anima viva, pàrtiti da cotesti che son morti'. Ma poi che vide ch’io non mi partiva, disse: 'P… - oceane_vivier : Sento, quando mi abbracci, che ho tenuto contro il petto un lieve palpitare, vicinissimo, di stella, che viene da u… - BrunoGiannarel1 : Subito dopo la festa del primo maggio, un'altra tragica morte e questa volta di ina giovane oparaia di soli 22 anni… -