Allucinazione collettiva | M5s vuole il Ponte sullo Stretto

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 11 maggio 2021) Chissà se Beppe Grillo pensa che anche i suoi parlamentari, onorevoli deputati e onorevoli senatori del Movimento 5 Stelle, siano caduti in uno stato di. Quella per il. La stessache nove anni fa l’Elevato additò al resto del mondo, quando dopo la traversata a nuoto tra la Calabria e la Sicilia disse che il progetto delera “un’mentale”. Forse l’Elevato dovrebbe pensarci perché quell’è arrivata dentro al Parlamento. E l’hanno portata proprio i suoi che, come lui, hanno sempre osteggiato il. Con il titolo della grande opera in odore di mafia. Dovrebbe pensarci anche in fretta perché i suoi hanno un’altra fretta e cioè parlare del ...