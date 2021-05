Allerta meteo per rischio idrogeologico | la SP583 ' Lariana' riapre mercoledì

Advertising

RegLiguria : [11/5-06.00] #AllertaMeteoLIG ???? Scatta l’allerta meteo GIALLA per temporali su tutta la Liguria fino alle 15 di oggi - zazoomblog : Pioggia e temporali ancora allerta meteo a Milano - #Pioggia #temporali #ancora #allerta - infoitinterno : Pioggia e temporali, ancora allerta meteo a Milano - Rayorebeld : RT @DPCgov: ?? Mercoledì #12maggio ?? ?? #allertaARANCIONE su parte di Lombardia. ?? ?? #allertaGIALLA su cinque regioni del Nord Italia. ?? Cons… - AndreGiovannoni : RT @DPCgov: ?? Mercoledì #12maggio ?? ?? #allertaARANCIONE su parte di Lombardia. ?? ?? #allertaGIALLA su cinque regioni del Nord Italia. ?? Cons… -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta meteo

... 2021 Torino Di Maio: "M5s torinese dia continuità a lavoro Appendino" Giulia Zanotti - Maggio 11, 2021 Piemonte Piemonte Piemonte, è arancione l'Redazione - Maggio 11, 2021 Piemonte ...Prosegue l'ondata di maltempo su Milano. Fino alle 6 del mattino di mercoledì 11 maggio è infatti in vigore un'diramata dalla protezione civile di Regione Lombardia che prevede una criticità ordinaria - codice giallo, livello di pericolo due su quattro - per temporali forti, rischio idrogeologico ...Maltempo con allerta meteo anche domani, mercoledì 12 maggio, su molte zone d’Italia. A causa dell’arrivo di una perturbazione che ha già fatto sentire i suoi effetti nelle scorse ore, in alcune zone ...A Modena domani cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 2.5mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registr ...