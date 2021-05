Alle Seychelles vaccinato il 60 per cento. Ma i contagi aumentano (Di martedì 11 maggio 2021) Leggimi l’articolo Al primo maggio 1.000 casi attivi, un terzo dei quali hanno già ricevuto due dosi. Sulle isole dell’Oceano indiano immunizzato il 60 per cento della popolazione con Sinopharm Non c’è pace nemmeno per le isole che hanno vaccinato buona parte della popolazione. L’aumento dei contagi da Covid-19 e nuove restrizioni Alle Seychelles, nonostante l’arcipelago abbia immunizzato oltre il 60 per cento della propria popolazione contro il virus. Lo riporta la Bbc, specificando che la nazione insulare di quasi 100 mila abitanti ha registrato circa 500 nuovi contagi in tre giorni fino al primo maggio e segnala circa mille casi attivi. Un terzo di questi ultimi riguarda persone che hanno ricevuto due dosi di vaccino, come ha riferito l’agenzia di stampa del ... Leggi su cityroma (Di martedì 11 maggio 2021) Leggimi l’articolo Al primo maggio 1.000 casi attivi, un terzo dei quali hanno già ricevuto due dosi. Sulle isole dell’Oceano indiano immunizzato il 60 perdella popolazione con Sinopharm Non c’è pace nemmeno per le isole che hannobuona parte della popolazione. L’aumento deida Covid-19 e nuove restrizioni, nonostante l’arcipelago abbia immunizzato oltre il 60 perdella propria popolazione contro il virus. Lo riporta la Bbc, specificando che la nazione insulare di quasi 100 mila abitanti ha registrato circa 500 nuoviin tre giorni fino al primo maggio e segnala circa mille casi attivi. Un terzo di questi ultimi riguarda persone che hanno ricevuto due dosi di vaccino, come ha riferito l’agenzia di stampa del ...

