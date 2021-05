Alitalia, nuova protesta dei lavoratori a Roma: i manifestanti sotto alle sedi di Pd, Lega e M5s. “Da mesi aspettiamo risposte” (Di martedì 11 maggio 2021) nuova protesta dei lavoratori Alitalia a Roma. I dipendenti della compagnia di bandiera sono tornati in piazza per chiedere risposte sulla crisi dell’azienda. “Oggi è forse la tredicesima iniziativa che facciamo da gennaio. Oggi si chiude un ciclo. Abbiamo manifestato sotto tutti i ministeri, sotto Palazzo Chigi; oggi andiamo a incontrare i principali azionisti del Governo Draghi”, dice Francesco Staccioli, segretario nazionale Usb. I manifestanti infatti, per l’ennesima protesta, hanno deciso di “incontrare i partiti di maggioranza”, e cioè Pd, Lega e Movimento 5 stelle. “Da mesi aspettiamo risposte che non arrivano. Il Governo tira dritto su questo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021)dei. I dipendenti della compagnia di bandiera sono tornati in piazza per chiederesulla crisi dell’azienda. “Oggi è forse la tredicesima iniziativa che facciamo da gennaio. Oggi si chiude un ciclo. Abbiamo manifestatotutti i ministeri,Palazzo Chigi; oggi andiamo a incontrare i principali azionisti del Governo Draghi”, dice Francesco Staccioli, segretario nazionale Usb. Iinfatti, per l’ennesima, hanno deciso di “incontrare i partiti di maggioranza”, e cioè Pd,e Movimento 5 stelle. “Dache non arrivano. Il Governo tira dritto su questo ...

Advertising

ilfattovideo : Alitalia, nuova protesta dei lavoratori a Roma: i manifestanti sotto alle sedi di Pd, Lega e M5s. “Da mesi aspettia… - mummy53690440 : Alitalia, nuova protesta in piazza di Usb e Cub trasporti a Roma - Giorno_Milano : Alitalia e il caos handling: nuova giornata di proteste - AlatiGiulio : @Alitalia @maghiaz Ma li vende Alitalia in Amministrazione Straordinaria? Dal 1 luglio non doveva sostituirla ITA?… - CgilBologna : RT @FiltCgil: Intervistato da #giornaleradiorai Segr Naz @fcuscito su incontro con commissari #Alitalia e vertici #Ita dice 'nuova compagni… -