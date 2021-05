Adele, morto il papà Mark: non si parlavano da anni (Di martedì 11 maggio 2021) Si è spento all’età di 57 anni Mark Evans, il papà di Adele Un grave lutto ha travolto la cantante Adele: si è spento suo papà Mark. Una fonte del Sun ha rivelato che la famiglia dell’artista è «ovviamente molto turbata dalla sua morte», ma che il rapporto tra padre e figlia è rimasto «aspro fino alla fine», nonostante i tentativi di «sistemare le cose». Padre e figlia, infatti, non si parlavano da anni dopo che l’uomo ha abbandonato la famiglia quando Adele aveva solo tre anni; un trauma che ha segnato sua la vita, soprattutto quella privata: la cantante stessa ha infatti raccontato di aver avuto grandi difficoltà in amore proprio a causa di quell’abbandono. Dal canto suo, anche ... Leggi su zon (Di martedì 11 maggio 2021) Si è spento all’età di 57Evans, ildiUn grave lutto ha travolto la cantante: si è spento suo. Una fonte del Sun ha rivelato che la famiglia dell’artista è «ovviamente molto turbata dalla sua morte», ma che il rapporto tra padre e figlia è rimasto «aspro fino alla fine», nonostante i tentativi di «sistemare le cose». Padre e figlia, infatti, non sidadopo che l’uomo ha abbandonato la famiglia quandoaveva solo tre; un trauma che ha segnato sua la vita, soprattutto quella privata: la cantante stessa ha infatti raccontato di aver avuto grandi difficoltà in amore proprio a causa di quell’abbandono. Dal canto suo, anche ...

Advertising

Corriere : Morto il padre di Adele, non si parlavano da anni e viveva con 50 sterline al giorno - Profilo3Marco : RT @Corriere: Morto il padre di Adele, non si parlavano da anni e viveva con 50 sterline al giorno - mariamacina : Morto il padre di Adele, non si parlavano da anni e viveva con 50 sterline al giorno- - Italia_Notizie : Adele, morto di cancro il padre Mark Evans. Non si vedevano da 20 anni, rapporti troncati anche a causa delle parol… - FQMagazineit : Adele, morto di cancro il padre Mark Evans. Non si vedevano da 20 anni, rapporti troncati anche a causa delle parol… -