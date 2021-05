Addio bancomat: spariscono gli sportelli, ecco cosa ci aspetta nei prossimi anni (Di martedì 11 maggio 2021) Una rivoluzione silente, già iniziata, e che i cittadini faticano a capire. Eppure gli sportelli bancari di morti istituti hanno già iniziato a chiudere, per dare spazio a nuove innovazioni tecnologiche sbandierate ai quattro venti come soluzione imminente per ogni problemi e scoraggiare l’uso del contante, l’unica formula che il governo Draghi sembra concepire per contrastare l’evasione fiscale. Tempo, allora, di iniziare a fare l’abitudine a questo pur discutibile processo, che sembra ormai irreversibile. A dicembre l’Agcom era intervenuta sul servizio di prelivero di contante con carta bancomat presso gli sportelli ATM convenzionati scrivendo di aver “avviato un’istruttoria nei confronti di bancomat S.p.a. che trae origine da una comunicazione inviata all’Autorità dallo stesso circuito”. Sottolineando tra le ... Leggi su ilparagone (Di martedì 11 maggio 2021) Una rivoluzione silente, già iniziata, e che i cittadini faticano a capire. Eppure glibancari di morti istituti hanno già iniziato a chiudere, per dare spazio a nuove innovazioni tecnologiche sbandierate ai quattro venti come soluzione imminente per ogni problemi e scoraggiare l’uso del contante, l’unica formula che il governo Draghi sembra concepire per contrastare l’evasione fiscale. Tempo, allora, di iniziare a fare l’abitudine a questo pur discutibile processo, che sembra ormai irreversibile. A dicembre l’Agcom era intervenuta sul servizio di prelivero di contante con cartapresso gliATM convenzionati scrivendo di aver “avviato un’istruttoria nei confronti diS.p.a. che trae origine da una comunicazione inviata all’Autorità dallo stesso circuito”. Sottolineando tra le ...

