Acquazzurra ammessa su AIM Italia PRO. Inizio negoziazioni il 13 maggio

Leggi su quifinanza

(Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) –, società di bartering pubblicitario nei settori arredamento, life-style, automotive, food&wine e tecnologia per prodotti di elevata qualità, ha ricevuto oggi da Borsana l’avviso di ammissione alledelle proprie azioni ordinarie e dei warrant sul mercato AIM– Segmento Professionale. L’delleè previsto per giovedì 132021. L’ammissione è avvenuta a seguito del collocamento in aumento di capitale di complessive 583.500 azioni ordinarie di nuova emissione, a un prezzo di offerta pari a 3,50 euro per azione, per una raccolta complessiva pari a oltre 2 milioni di euro. “Il prezzo di offerta è stato fissato in considerazione della quantità e delle caratteristiche delle manifestazioni di ...