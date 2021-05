Acer presenta il suo nuovo Chromebook 311

Leggi su tuttotek

(Di martedì 11 maggio 2021)amplia la propria gamma prodotti Chrome OS con un311mantiene la sua posizione di leader nel mercato deindo un ulteriore versione dell’311 che si aggiunge alla già ricca offerta di prodotti Chrome OS ideati per l’utilizzo in movimento; grazie all’ampia autonomia della batteria fino a 15 ore, questo notebook si avvia in pochi secondi, è semplice da usare, sicuro e versatile sin dal primo utilizzo. Con il segmento degli ultraportatili, dei notebook gaming e deiin continua crescita,sta dimostrando una strategia aziendale di grande successo con prodotti innovativi, dal design pluri-premiato e perfetti per ogni tipo di utente. Il ...