Accademia Volley, sabato scatta la Seconda Fase di Serie C (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sono stati resi noti dalla Fipav Campania gironi e calendari della Seconda Fase di Serie C in programma a partire da sabato 15 Maggio. Le migliori dieci squadre della Prima Fase sono state suddivise, in base ai rispettivi piazzamenti, in due gironi da cinque squadre: Accademia inserita ancora nel Girone A con Salerno Guiscards, Ottavima Napoli, Vesuvio Oplonti (già avversaria nella prima Fase) e Primavera Avella. Fanno parte del Girone B, invece, S. Giorgio del Sannio Volley (BN), Arzano, Villaricca, Marcianise e Pontecagnano. La formula prevede gare di andata e ritorno, con turni anche infrasettimanali, fino al 23 giugno: al termine dei due gironi, le prime due classificate si sfideranno incrociate per decretare ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Sono stati resi noti dalla Fipav Campania gironi e calendari delladiC in programma a partire da15 Maggio. Le migliori dieci squadre della Primasono state suddivise, in base ai rispettivi piazzamenti, in due gironi da cinque squadre:inserita ancora nel Girone A con Salerno Guiscards, Ottavima Napoli, Vesuvio Oplonti (già avversaria nella prima) e Primavera Avella. Fanno parte del Girone B, invece, S. Giorgio del Sannio(BN), Arzano, Villaricca, Marcianise e Pontecagnano. La formula prevede gare di andata e ritorno, con turni anche infrasettimanali, fino al 23 giugno: al termine dei due gironi, le prime due classificate si sfideranno incrociate per decretare ...

L'Accademia cade a Boscoreale contro il Vesuvio Oplonti Accademia Volley: Tufo (L1), Guerriero 8, De Santis, Pericolo ne, Ricciardi 1, De Cristofaro (K) 5, Grimaldi 6, Cona (L2) ne, Tenza 2, Della Gatta 1, Pisano 7, Iannelli 2, Verdino ne. All. V. ...

Il girone dell'Accademia è sicuramente di buon livello ma ci sono tutte le premesse per poter ambire al passaggio alla fase successiva e, di conseguenza, giocarsi un posto in B2

