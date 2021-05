Abrignani (Cts): "A giugno in Italia avremo circa 10 morti al giorno. Terza dose? Probabile" (Di martedì 11 maggio 2021) Corriere della sera”La strategia delle riaperture graduali è stata premiante e da giugno l’andamento sarà molto simile a quello dell’Inghilterra con circa 10 morti al giorno di Covid rispetto ai 400 che abbiamo pianto nell’ultimo mese”. Ad affermarlo al Corriere della sera è Sergio Abrignani, immunologo del Comitato tecnico scientifico. “Se la ripresa di alcune attività fosse stata deleteria avremmo dovuto notare delle anomalie nei dati invece, a parte un lieve aumento dell’Rt, l’indice di replicazione, tutti gli altri valori sono in discesa. Tutto lascia intendere che, sorprese escluse, a fine maggio la popolazione di età superiore a 60 anni sarà immunizzata, le vaccinazioni vanno avanti a buon ritmo. Significa che avremo messo al sicuro il 97% dei soggetti che rischierebbero di ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 11 maggio 2021) Corriere della sera”La strategia delle riaperture graduali è stata premiante e dal’andamento sarà molto simile a quello dell’Inghilterra con10aldi Covid rispetto ai 400 che abbiamo pianto nell’ultimo mese”. Ad affermarlo al Corriere della sera è Sergio, immunologo del Comitato tecnico scientifico. “Se la ripresa di alcune attività fosse stata deleteria avremmo dovuto notare delle anomalie nei dati invece, a parte un lieve aumento dell’Rt, l’indice di replicazione, tutti gli altri valori sono in discesa. Tutto lascia intendere che, sorprese escluse, a fine maggio la popolazione di età superiore a 60 anni sarà immunizzata, le vaccinazioni vanno avanti a buon ritmo. Significa chemesso al sicuro il 97% dei soggetti che rischierebbero di ...

