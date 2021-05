ABI | Sabatini | proroga misure liquidità premessa per ripartenza

(Di martedì 11 maggio 2021) (Teleborsa) – “Le imprese e le banche lavorano insieme per la ripresa. Con questa iniziativa comune delle Associazioni di imprese – dichiara il Direttore generale dell’Abi, Giovanni– evidenziamo alle Istituzioni la prioritaria necessità dire tutti gli strumenti messi in campo per il sostegno allaper ladei settori produttivi e degli investimenti. A fronte delle straordinarieeuropee e nazionali a sostegno delle imprese e delle famiglie rimangono delle eccessive rigidità del quadro regolamentare europeo che limitano la capacità delle banche di intervenire con soluzioni che possano salvaguardare la continuità aziendale delle imprese pure in temporanea difficoltà finanziaria – prosegue. Occorre che tali ...

Giovanni Sabatini, direttore generale di ABI, ha sottolineato la necessità di avviare un percorso condiviso a livello europeo che consenta di rafforzare il ruolo internazionale dell'euro e studiare ...Il direttore generale di Abi: "Strumento fondamentale per introdurre servizi bancari all'avanguardia e rafforzare il ruolo internazionale della nostra moneta". E avverte: "Serve avviare percorso condiviso ...Il dg ricorda la sperimentazione avviata a fine 2020 con Abi Lab, il centro di ricerca e innovazione dell'Abi, per un euro digitale basato sulla tecnologia dei registri distribuiti (blockchain): questo ...