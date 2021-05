A12 | dopo le ispezioni scatta la chiusura ai Tir del viadotto Valle Ragone tra Lavagna e Sestri Levante

(Di martedì 11 maggio 2021) La misura decisaledel ministero. I sindaci di: “Nostre segnalazioni non prese in considerazione”. Giampedrone: “Danno di immagine enorme”. Telefonata tra Toti e Giovannini

...Valentina Ghio che con la comandante della polizia municipale Federica Genovese si trova in sala operativa per la gestione del trafficola chiusura ai mezzi pesanti di un viadotto sull'tra ...... in, tra Lavagna e Sestri Levante. La chiusura è scattata nel pomeriggio e riguarda i mezzi superiori alle 3,5 tonnellate. La decisione è stata presa da Aspi e ministero delle Infrastrutture...L’11 maggio Autostrade per l’Italia vieta la circolazione dei veicoli industriali sopra le 3,5 tonnellate nell’autostrada A12 tra Lavagna e Sestri Levante per l’usura del viadotto Valle Ragone."Autostrade, che da mesi tiene in scacco l’intera rete della Liguria tra controlli e manutenzioni, aveva rassicurato solo tre mesi fa i sindaci dei comuni di Sestri Levante e Lavagna ribadendo che sul ...