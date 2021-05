A Trani è stato rubato il furgone degli atleti della nazionale di calcio in carrozzina (Di martedì 11 maggio 2021) Erano pronti per partire, direzione Jesolo. Gli atleti di calcio per disabili avevano fatto di tutto per riuscire a comprare il furgone e l’attrezzatura per andare in ritiro con la nazionale di Powerchair football, il calcio in carrozzina elettrica. E stamattina, dopo che ieri sera lo avevano caricato e lasciato nel parcheggio della chiesa dei Santi Angeli custodi, l’amara scoperta: qualcuno l’ha rubato. Ha rubato il veicolo, le carrozzine presenti all’interno e tutto il materiale (per un valore complessivo di circa 70mila euro). Ma non solo, insieme a tutto questo, i ladri sino portati via anche i sogni dei giovani atleti, che non vedevano l’ora di lascare la Puglia e arrivare in Veneto, per allenarsi e giocare. ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Erano pronti per partire, direzione Jesolo. Glidiper disabili avevano fatto di tutto per riuscire a comprare ile l’attrezzatura per andare in ritiro con ladi Powerchair football, ilinelettrica. E stamattina, dopo che ieri sera lo avevano caricato e lasciato nel parcheggiochiesa dei Santi Angeli custodi, l’amara scoperta: qualcuno l’ha. Hail veicolo, le carrozzine presenti all’interno e tutto il materiale (per un valore complessivo di circa 70mila euro). Ma non solo, insieme a tutto questo, i ladri sino portati via anche i sogni dei giovani, che non vedevano l’ora di lascare la Puglia e arrivare in Veneto, per allenarsi e giocare. ...

