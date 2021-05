A Torino il 'progetto di federazione' coi dem va a sbattere contro il muro di Appendino (Di martedì 11 maggio 2021) “Siete centrali, Torino è centrale nel progetto di federazione che stiamo portando avanti”. Parole e musica di Giuseppe Conte, che sabato scorso ha incontrato in videoconferenza gli eletti torinesi. Parlamentari, consiglieri regionali e comunali, assessori: ad ascoltare le parole del leader eternamente in pectore anche la sindaca uscente, Chiara Appendino. “Non prendiamo decisioni affrettate, cerchiamo di capire se ci sono le condizioni per costruire qualcosa insieme”, ha detto l’ex premier, coltivando ancora ambizioni di una possibile intesa con la sinistra e in particolare con il Pd che si sta sgretolando ancor prima di nascere. Passano tre giorni ed ecco che la sindaca uscente gela tutti: “Per le prossime elezioni amministrative di Torino, l’unico scenario che mi sento di escludere al 100%, è che ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 11 maggio 2021) “Siete centrali,è centrale neldiche stiamo portando avanti”. Parole e musica di Giuseppe Conte, che sabato scorso ha incontrato in videoconferenza gli eletti torinesi. Parlamentari, consiglieri regionali e comunali, assessori: ad ascoltare le parole del leader eternamente in pectore anche la sindaca uscente, Chiara. “Non prendiamo decisioni affrettate, cerchiamo di capire se ci sono le condizioni per costruire qualcosa insieme”, ha detto l’ex premier, coltivando ancora ambizioni di una possibile intesa con la sinistra e in particolare con il Pd che si sta sgretolando ancor prima di nascere. Passano tre giorni ed ecco che la sindaca uscente gela tutti: “Per le prossime elezioni amministrative di, l’unico scenario che mi sento di escludere al 100%, è che ...

