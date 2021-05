A Monreale wifi gratuito e pubblico in piazza, bando da 900 mila euro per 20 comuni (Di martedì 11 maggio 2021) Anche a Monreale l’iniziativa “Piazze telematiche”. Arriva l’internet pubblico con collegamento wi-fi gratuito. Il progetto è finanziato con 900 mila euro di fondi europei nell’ambito del PO Fesr 2014-2020 della Regione Siciliana. Oltre a Monreale, ad essere messi in rete saranno Altofonte, Belmonte Mezzagno, Campofiorito, Carini, Cefalà Diana, Camporeale, Giardinello, Godrano, Monreale, Piana degli Albanesi, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Santa Cristina Gela, Corleone, Marineo, Montelepre, Roccamena, Torretta, Isola delle Femmine e Capaci. Le amministrazioni comunali per aderire hanno tempo fino al 15 luglio 2021. Si tratta dei comuni della provincia di Palermo aderenti al Gal Terre Normanne. Il Comune di ... Leggi su monrealelive (Di martedì 11 maggio 2021) Anche al’iniziativa “Piazze telematiche”. Arriva l’internetcon collegamento wi-fi. Il progetto è finanziato con 900di fondipei nell’ambito del PO Fesr 2014-2020 della Regione Siciliana. Oltre a, ad essere messi in rete saranno Altofonte, Belmonte Mezzagno, Campofiorito, Carini, Cefalà Diana, Camporeale, Giardinello, Godrano,, Piana degli Albanesi, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Santa Cristina Gela, Corleone, Marineo, Montelepre, Roccamena, Torretta, Isola delle Femmine e Capaci. Le amministrazioni comunali per aderire hanno tempo fino al 15 luglio 2021. Si tratta deidella provincia di Palermo aderenti al Gal Terre Normanne. Il Comune di ...

