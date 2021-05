A marzo in lieve calo la produzione industriale (Di martedì 11 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – A marzo 2021 l’Istat stima che l’indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca dello 0,1% rispetto a febbraio. Nella media del primo trimestre il livello della produzione cresce dello 0,9% rispetto ai tre mesi precedenti.L’indice destagionalizzato mensile mostra un aumento congiunturale marcato per l’energia (+1,8%), più contenuto per i beni intermedi (+0,5%) e ancora più ridotto per i beni strumentali (+0,2%); viceversa, diminuisce nel comparto dei beni di consumo (-1,5%). Corretto per gli effetti di calendario, a marzo 2021 l’indice complessivo aumenta su base annua del 37,7% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 23 contro i 22 di marzo 2020). Incrementi tendenziali molto elevati caratterizzano tutti i comparti: +58,1% per i beni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 11 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – A2021 l’Istat stima che l’indice destagionalizzato delladiminuisca dello 0,1% rispetto a febbraio. Nella media del primo trimestre il livello dellacresce dello 0,9% rispetto ai tre mesi precedenti.L’indice destagionalizzato mensile mostra un aumento congiunturale marcato per l’energia (+1,8%), più contenuto per i beni intermedi (+0,5%) e ancora più ridotto per i beni strumentali (+0,2%); viceversa, diminuisce nel comparto dei beni di consumo (-1,5%). Corretto per gli effetti di calendario, a2021 l’indice complessivo aumenta su base annua del 37,7% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 23 contro i 22 di2020). Incrementi tendenziali molto elevati caratterizzano tutti i comparti: +58,1% per i beni ...

A marzo in lieve calo la produzione industriale La Sicilia A marzo in lieve calo la produzione industriale ROMA (ITALPRESS) – A marzo 2021 l’Istat stima che l’indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca dello 0,1% rispetto a febbraio. Nella media del primo trimestre il livello della ...

Istat, produzione industriale: forte balzo a marzo, +37,7% in un anno Ma il confronto è col primo mese di lockdown del 2020. Lieve flessione rispetto a febbraio (-0,1%). Ancora indietro sul pre-pandemia (-1,2%) ...

