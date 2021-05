A Golfo Aranci un campo estivo per proteggere l' ambiente marino

(Di martedì 11 maggio 2021) (Visited 66 times, 66 visits today) Notizie Simili: Lavorare nella Pubblica Amministrazione: tutte le… La Patella ferruginea di Tavolara per il progetto di… Come organizzare la propria ...

Advertising

SfigataMente : @GigiEinaudi È scattata prima dell'atterraggio a Olbia, quella che vedi è l'isola di Figarolo a Golfo Aranci. - augustociardi75 : @RiccardoValoti @PatCacciari @trick_hn Golfo aranci è tuo. Guarda che mica ci stanno i finanzieri qua dentro. - PharrisGiacomo : @PaolaDiCaro Azz piena Costa Smeralda, siamo vicini allora, io Golfo Aranci, sarà una mezzoretta - grantouritalia : Un isolotto felice nel mare blu: Figarolo, presso Golfo Aranci, nella Sardegna nord-orientale?? . Foto:… - Sabbath481 : @ShineAngelic L'unica volta che ci sono salito mi sono cagato addosso: a 180 su una strada che al massimo puoi fare… -

Ultime Notizie dalla rete : Golfo Aranci

Gallura Oggi

Il Worldrise Conservation Camp a. Aal via a l summer camp sulle scienze marine ideato e coordinato da Worldrise Onlus ed indirizzato alla formazione dei futuri custodi del patrimonio marino del Mediterraneo.... 1.241 nell'aeroporto di Cagliari e 298 in quello di Alghero; 883 nel porto di Olbia, 300 in quello di Porto Torres, 184 ade 17 a Santa Teresa di Gallura. Cinque contestazioni sono ...Tra le ore 18 del 9 maggio e le ore 18 del 10 maggio, sono stati effettuati 2.923 controlli negli scali aeroportuali e portuali: 1.241 nell’aeroporto di Cagliari e 298 in quello di Alghero; 883 nel po ...Proseguono i controlli realizzati dal Corpo forestale della Regione per vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l'emergenza sanitaria da Covid-19. Nelle ultime 24 ore, sono stati effettuati 2 ...