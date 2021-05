A Firenze la terza edizione del Florence Vintage Market a Palazzo Corsini dal 12 al 16 maggio (Di martedì 11 maggio 2021) Torna in città il Florence Vintage Market, il mercato di raccolta fondi dedicato all’abbigliamento Vintage e organizzato da File, la Fondazione Italiana di Leniterapia. Dopo un blocco agli eventi durato più di un anno a causa dell’emergenza sanitaria, la terza edizione dell’iniziativa avrà luogo a Palazzo Corsini da mercoledì 12 maggio a domenica 16 maggio, con orario 11-16 nei giorni feriali e 11-18 nel fine settimana. Si accede al Palazzo con ingresso libero da Lungarno Corsini 8 (l’accesso è contingentato nel rispetto della normativa anti-contagio) e all’interno viene offerta una vasta selezione di abiti, accessori e bijoux da donna, uomo o bambino, di alta qualità, firmati o ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 11 maggio 2021) Torna in città il, il mercato di raccolta fondi dedicato all’abbigliamentoe organizzato da File, la Fondazione Italiana di Leniterapia. Dopo un blocco agli eventi durato più di un anno a causa dell’emergenza sanitaria, ladell’iniziativa avrà luogo ada mercoledì 12a domenica 16, con orario 11-16 nei giorni feriali e 11-18 nel fine settimana. Si accede alcon ingresso libero da Lungarno8 (l’accesso è contingentato nel rispetto della normativa anti-contagio) e all’interno viene offerta una vasta selezione di abiti, accessori e bijoux da donna, uomo o bambino, di alta qualità, firmati o ...

