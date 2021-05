A 10 anni dalla firma la Convenzione di Instabul per fermare la violenza contro le donne ha sempre più nemici (Di martedì 11 maggio 2021) Photo: Tatyana FazlalizadehSono passati 10 anni dalla firma della Convenzione di Istanbul, il primo trattato internazionale legalmente vincolante sulla prevenzione e la lotta contro la violenza contro le donne e la violenza domestica. Tuttavia, in Italia e nel mondo, siamo ancora lontani dal ricucire il divario di genere e le condizioni di vita delle donne sono peggiorate con l’arrivo della pandemia da Covid-19. Il World economic forum ha stimato che saranno necessari almeno 135 anni prima di arrivare a una parità di condizioni tra uomo e donna, mentre secondo Eurostat una donna su tre ha subito una violenza fisica o sessuale dall’età di 15 anni. A oggi solo 33 paesi ... Leggi su wired (Di martedì 11 maggio 2021) Photo: Tatyana FazlalizadehSono passati 10delladi Istanbul, il primo trattato internazionale legalmente vincolante sulla prevenzione e la lottalalee ladomestica. Tuttavia, in Italia e nel mondo, siamo ancora lontani dal ricucire il divario di genere e le condizioni di vita dellesono peggiorate con l’arrivo della pandemia da Covid-19. Il World economic forum ha stimato che saranno necessari almeno 135prima di arrivare a una parità di condizioni tra uomo e donna, mentre secondo Eurostat una donna su tre ha subito unafisica o sessuale dall’età di 15. A oggi solo 33 paesi ...

