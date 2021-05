1500 migranti a Lampedusa. L'Europa fatica a trovare disponibilità per i trasferimenti (Di martedì 11 maggio 2021) Sono oltre 1700 accolti nel centro di accoglienza dell'isola. Le cattive condizioni del mare impediscono il trasferimento dei profughi sulla terraferma. In corso le trattative a Bruxelles sui ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 11 maggio 2021) Sono oltre 1700 accolti nel centro di accoglienza dell'isola. Le cattive condizioni del mare impediscono il trasferimento dei profughi sulla terraferma. In corso le trattative a Bruxelles sui ...

Advertising

RaiNews : Nella notte non si sono registrati altri approdi: restano 1.500 gli ospiti dell'hotspot dell'isola, a fronte di una… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Nella notte non si sono registrati altri approdi: restano 1.500 gli ospiti dell'hotspot dell'isola, a fronte di una capienza m… - LLLloyd1 : RT @RaiNews: Nella notte non si sono registrati altri approdi: restano 1.500 gli ospiti dell'hotspot dell'isola, a fronte di una capienza m… - ForestaliNews : Nuovi sbarchi. 1500 migranti nell’hotspot di Lampedusa - Loredanataberl1 : RT @RaiNews: Nella notte non si sono registrati altri approdi: restano 1.500 gli ospiti dell'hotspot dell'isola, a fronte di una capienza m… -