15 maggio | Giornata internazionale delle famiglie | scarica esempi di UdA Primaria e Superiore

Fondata dalle Nazioni Unite (ONU) nel 1994, la Giornata internazionale delle famiglie si celebra ogni 15 maggio per onorare l'importanza delle famiglie. Le famiglie, sia tradizionali che non tradizionali, sono il fondamento della società. I nostri anni più formativi vengono trascorsi con le nostre famiglie e quelle persone sono probabilmente le persone più importanti della nostra vita, quindi dovrebbero essere celebrate. Dedichiamo del tempo oggi a trovare modi per proteggere l'unità familiare nella società iniziando a casa con la nostra!

