11 maggio | il bollettino sul Coronavirus in Italia

(Di martedì 11 maggio 2021) Dopo i 5.080 nuovi contagiati e 198 decessi di ieri la situazione dei contagi diinoggi 11con ildel Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento I nuovi casi di oggi ripartiti nelle regioni: i nuovi casi registrati in Toscana sono 367 su 21.913 test di cui 9.906 tamponi molecolari e 12.007 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,67% (5,3% sulle prime diagnosi). In Basilicata sono 82 i nuovi casi di positivi su un totale di 1.484 tamponi molecolari, e si registrano tre decessi. Continua il calo del numero dei ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 136 (-5): al San Carlo di Potenza 31 nel reparto di malattie infettive, 28 in pneumologia, 8 in medicina d’urgenza, 9 in medicina interna Covid, 6 in terapia intensiva; ...

Sono 2.196.284 le somministrazioni di vaccino anti Covid - 19 effettuate in Campania. Il dato è aggiornato alle ore 12 di oggi, martedì 112021 . Rispetto alla stessa ora di ieri, sono 34.680 le somministrazioni in più. Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 1.592.488 cittadini; di questi, 603.796 hanno ricevuto ...... informa che oggi martedì 112021 in Puglia, sono stati registrati 11.692 test per l'... Ilepidemiologico Regione Puglia 11.5.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/PNP2TRoma, 11 maggio 2021 - Attesa per il nuovo bollettino del ministero della Salute sulla situazione Coronavirus in Italia. I numeri dei contaggi potrebbe segnare una lieve risalita rispetto a quelli di ...Sostanzialmente stabile il tasso di positività (oggi al 5,85%, ieri al 5,18, l'altro ieri al 7,48); così come il numero dei decessi (oggi 24, per ciascuno dei due giorni precedenti 25), ma il ...