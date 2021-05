11 maggio | il bollettino sul coronavirus di oggi e i casi di Covid-19 nelle regioni

(Di martedì 11 maggio 2021) Ildel ministero della Salute sulin Italia112021 con i dati della Protezione Civile sui contagi: ieri 5.080 contagiati, 198 morti e 15.063 guariti. Articolo in aggiornamento, clicca qui per aggiornare Ilsuldi: idi-19dell’112021 Nel dettaglio infatti la ripartizione regionale deididisecondo ildegli enti locali è questa: in Lombardia ci sono nuovi contagi e morti; i tamponi totali sono e il tasso di positività è al%; i vaccini totali ...

Advertising

LegaSalvini : BOLLETTINO 9 MAGGIO: IL NUMERO PIÙ BASSO DI VITTIME DAL 25 OTTOBRE - ArpaCampania : Inquinamento atmosferico, i dati rilevati ieri dalle oltre 40 stazioni di monitoraggio dell'Arpa #Campania. Superam… - veneziatoday : Coronavirus, bollettino dell'11 maggio: i numeri in Veneto e provincia di Venezia - occhio_notizie : Covid, quanti vaccinati in Campania: il bollettino dell'11 maggio - Trmtv : Emergenza coronavirus Basilicata, bollettino 11 maggio 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : maggio bollettino

Gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia neldel ministero della Salute di oggi martedì 112021. I nuovi casi, i decessi e i numeri dei ricoveri e dei vaccinati: aggiornamenti in diretta dalle Regioni.- Nella prima tabella la percentuale dei tamponi positivi sui casi sospetti, nel primo grafico i nuovi contagi, i pazienti positivi ricoverati in ospedale e quelli in terapia intensiva. Nel secondo il ...Altri due decessi, 28 nuovi casi e 46 guariti nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino sull' emergenza coronavirus ...Sono 1.800 le assunzioni programmate dalle imprese irpine per il mese di maggio e 5.600 per il trimestre maggio-luglio 2021.