10 giornate di squalifica a Santini del Padova per insulti razzisti. Il comunicato (Di martedì 11 maggio 2021) La FIGC comunica che: “il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Nicola Durante ha accolto il deferimento del Procuratore Federale sanzionando il calciatore del Padova Claudio Santini con 10 giornate di squalifica da scontare in gare ufficiali per aver rivolto insulti razzisti all’indirizzo del calciatore Shaka Mawuli in occasione di Sambenedettese-Padova, match valido per il 19° turno del campionato di Serie C disputato lo scorso 17 gennaio”. Stessa sorte di Michele Marconi, calciatore del Pisa che si rese protagonista di insulti razzisti a Obi del Chievo. Foto: Twitter Lega Pro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 11 maggio 2021) La FIGC comunica che: “il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Nicola Durante ha accolto il deferimento del Procuratore Federale sanzionando il calciatore delClaudiocon 10dida scontare in gare ufficiali per aver rivoltoall’indirizzo del calciatore Shaka Mawuli in occasione di Sambenedettese-, match valido per il 19° turno del campionato di Serie C disputato lo scorso 17 gennaio”. Stessa sorte di Michele Marconi, calciatore del Pisa che si rese protagonista dia Obi del Chievo. Foto: Twitter Lega Pro L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

marioau52719740 : RT @AAlciato: 10 giornate di squalifica a Claudio Santini del Padova, per insulti razzisti a Shaka Mawuli della Sambenedettese in serie C @… - rivieraoggi : Stangata a Santini del Padova. Dieci giornate di squalifica per insulti razzisti a Shaka Mawuli - corriereveneto : #Padova dieci giornate di squalifica a Santini per insulti razzisti - MCalcioNews : Padova, stangata per Santini: 10 giornate di squalifica per insulti razzisti - PadovaCalcio : Sambenedettese-Padova, pesante squalifica di 10 giornate per Claudio Santini. La Società farà appello. Il comunicat… -