Xiaomi sta lavorando a uno smartphone con una fotocamera mai vista prima (Di lunedì 10 maggio 2021) Un inedito brevetto di Xiaomi pubblicato dal WIPO mostra uno smartphone con fotocamera ruotante sotto il display L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 10 maggio 2021) Un inedito brevetto dipubblicato dal WIPO mostra unoconruotante sotto il display L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Xiaomi sta lavorando a uno smartphone con una fotocamera mai vista prima - DigitalicMag : Sulla scia di Huawei e Xiaomi, un altro tra i principali produttori di smartphone, OPPO, sta valutando di inserirsi… - GaetanoCalabr87 : RT @TuttoAndroid: Xiaomi sta preparando un ritorno in grande stile nel mondo dei tablet - TuttoAndroid : Xiaomi sta preparando un ritorno in grande stile nel mondo dei tablet - ttoday_it : ?? NEWS - #Miui 13: sta arrivando o no? Facciamo chiarezza Leggi ?: -