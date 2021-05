Xbox Game Pass in Italia! Gusti, opinioni e preferenze dei giocatori italiani (Di lunedì 10 maggio 2021) Un'interessante ricerca pubblicata sul sito di Microsoft, ha svelato i Gusti, le opinioni e le preferenze dei giocatori italiani abbonati all'apprezzato servizio Xbox Game Pass. La ricerca offre molti dati interessanti e si è basata su un campione di 2.000 Gamer in tutta Italia. "La ricerca ha rilevato che due terzi (64%) dei Gamer italiani gioca a titoli multiplayer online almeno una volta alla settimana, un dato significativamente più alto rispetto alla media europea del 53%. Inoltre, questa cifra aumenta per gli abbonati a Xbox Game Pass, che risultano più socievoli e interessati a diverse tipologie di giochi e che sono molto più propensi a giocare ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 10 maggio 2021) Un'interessante ricerca pubblicata sul sito di Microsoft, ha svelato i, lee ledeiabbonati all'apprezzato servizio. La ricerca offre molti dati interessanti e si è basata su un campione di 2.000r in tutta Italia. "La ricerca ha rilevato che due terzi (64%) deigioca a titoli multiplayer online almeno una volta alla settimana, un dato significativamente più alto rispetto alla media europea del 53%. Inoltre, questa cifra aumenta per gli abbonati a, che risultano più socievoli e interessati a diverse tipologie di giochi e che sono molto più propensi a giocare ...

