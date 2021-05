(Di lunedì 10 maggio 2021) (Teleborsa) – “sostiene TEDxLuiss 2021, importante occasione per condividere idee innovative che ispireranno il mondo del futuro”, dichiara Rossella, Direttrice Human Resources di, azienda guidata da Jeffrey Hedberg. “Sentiamo particolarmente vicino il tema chiave di questa edizione, intitolata ‘Recharge’ – continua la manager – perché, nella delicata fase che stiamo vivendo, abbiamo tutti bisogno diverso il futuro. Occorre – precisa –una, fondata sul senso profondo di responsabilità”. “Fondamentali sono anche la fiducia e l’inclusione – conclude Rossella– per le quali ciascuno, con coraggio, dovrà attivarsi per fare la differenza”. ...

Advertising

DividendProfit : WINDTRE, Gangi: “Ritrovare energia e slancio per costruire una nuova normalità” - StartComNews : Gangi, WindTre: “Inclusione fondamentale nel new normal” -

Ultime Notizie dalla rete : WINDTRE Gangi

Borsa Italiana

sostiene TEDxLuiss 2021 , importante occasione per condividere idee innovative che ispireranno il mondo del futuro", dichiara Rossella, Direttrice Human Resources di, azienda guidata da Jeffrey Hedberg. "Sentiamo particolarmente vicino il tema chiave di questa edizione, intitolata 'Recharge' - continua la manager - ...Infine Rossella, direttrice Human Resources di, spiega che il player "sostiene TedxLuiss 2021, importante occasione per condividere idee innovative che ispireranno il mondo del futuro. ...(Teleborsa) – “WINDTRE sostiene TEDxLuiss 2021, importante occasione per condividere idee innovative che ispireranno il mondo del futuro”, dichiara Rossella Gangi, Direttrice Human ...Il Dg Luiss Giovanni Lo Storto: 'Siamo già dentro al cambiamento. Il nostro compito è quello di non fermarlo, di ribaltare le priorità' ...