Wicked: cosa sappiamo del film? Il Trailer (Di lunedì 10 maggio 2021) Wicked di Jennifer L. Armentrout sta arrivando su Passionflix e i fan non vedono l'ora di vedere Ivy e Ren prendere vita. Questa è la prima volta che lo streamer del romanticismo si sta dirigendo verso una storia d'amore paranormale e speriamo che non sia l'ultima. Il film sarà presentato in anteprima il 27 maggio. Di cosa parla Wicked? Wicked è la storia di una giovane studentessa universitaria di nome Ivy Morgan. Lei, e altri come lei, stanno lavorando per proteggere i muri che tengono gli umani al sicuro da creature che vorrebbero divorare la gente di New Orleans, e questo sarebbe solo il primo corso. Quando Ivy incontra un essere più potente di chiunque abbia mai visto, si rende conto di aver bisogno di aiuto e l'Ordine – il gruppo incaricato di proteggere le persone da questi esseri – ...

