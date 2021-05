Whatsapp | privacy | “O così o tanti saluti” Cosa succede se non accettate i nuovi termini

(Di lunedì 10 maggio 2021) Si scrive, ma si legge adattati! Quanta possibilità di scelta lasciano agli utenti? Poca o nulla, infatti, o ti adatti aiimposti dall’azienda, accettandoli, o “”. A partire da “sabato 15 maggio”, è prevista la partenza delle nuove condizioni di utilizzo di. L’app di messaggistica più utilizzata al mondo aveva diramato a tutti gli utenti le condizioni di utilizzo da inizio gennaio, per chiederne l’approvazione. Fin qui nulla di nuovo, quindi. Il cambiamento “non era stata accolta senza polemiche e perplessità”, che poi però sono andate scemando soprattutto per l’Europa, “infatti grazie al GDPR (il regolamento europeo per la protezione dei dati personali) gli utenti italiani e di altri Paesi Ue non avranno delle grandi differenze nel ...

Il prossimo 15 maggio è il termine entro cui accettare e fare l'aggiornamentosulla, aggiornamento che era in programma già dal mese di febbraio. Ma cosa succede se non viene fatto? L'app non sarà eliminata, ma sarà limitata. Aggiornamento, cosa ...Gli utenti di WhatsApp nelle prossime settimane non saranno più in grado di utilizzare pienamente l'applicazione di messaggistica più diffusa al mondo se non accetteranno gli aggiornamenti ai Termini ...WhatsApp, -5 all'entrata in vigore della nuova policy. Se non hai accettato le condizioni, ti conviene mettere subito al riparo le tue chat.