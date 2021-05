WhatsApp, nuove condizioni dal 15 maggio: cosa fare per continuare a usarlo (Di lunedì 10 maggio 2021) Gli utenti di WhatsApp nelle prossime settimane non saranno più in grado di utilizzare pienamente l’applicazione di messaggistica più diffusa al mondo se non accetteranno gli aggiornamenti ai Termini di servizio che entreranno in vigore il prossimo sabato 15 maggio. In un aggiornamento delle FAQ (domande più frequenti) pubblicate sul proprio sito, WhatsApp ha specificato che nessun account sarà eliminato o perderà funzionalità nella data del 15 maggio, come invece affermato in precedenza. Invece dopo diverse settimane, gli utenti che non accetteranno le modifiche inizieranno a ricevere notifiche sempre più frequenti. Da quel momento non potranno più accedere alla lista delle chat di conversazione e potranno rispondere ai messaggi solamente dalle notifiche mentre potranno continuare a ricevere ... Leggi su tpi (Di lunedì 10 maggio 2021) Gli utenti dinelle prossime settimane non saranno più in grado di utilizzare pienamente l’applicazione di messaggistica più diffusa al mondo se non accetteranno gli aggiornamenti ai Termini di servizio che entreranno in vigore il prossimo sabato 15. In un aggiornamento delle FAQ (domande più frequenti) pubblicate sul proprio sito,ha specificato che nessun account sarà eliminato o perderà funzionalità nella data del 15, come invece affermato in precedenza. Invece dopo diverse settimane, gli utenti che non accetteranno le modifiche inizieranno a ricevere notifiche sempre più frequenti. Da quel momento non potranno più accedere alla lista delle chat di conversazione e potranno rispondere ai messaggi solamente dalle notifiche mentre potrannoa ricevere ...

