WhatsApp e le nuove regole da accettare entro Sabato – polemiche sui social (Di lunedì 10 maggio 2021) Il 15 Maggio entreranno in vigore le nuove regole per usare WhatsApp. Dovrai infatti accettare esplicitamente il nuovo regolamento, che permette a Facebook di leggere le chat WhatsApp, in forma anonima e solo per scopi di marketing.Accettando il nuovo regolamento, autorizzerai Facebook ad inviare sul tuo numero WhatsApp messaggi promozionali legati ai tuoi interessi e alla tua cronologia di navigazione. Il cambiamento, da molti, viene visto come una imposizione da parte di Facebook e da più parti viene osteggiato, doveva infatti entrare in vigore già alcuni mesi fa, ma l'azienda decise di rimandarlo proprio a causa dell'enorme numero di utenti che ha deciso di abbandonare la piattaforma per passare ai più sicuri e tutelati Telegram & co.entro il 15 maggio la ... Leggi su fattidigossip (Di lunedì 10 maggio 2021) Il 15 Maggio entreranno in vigore leper usare. Dovrai infattiesplicitamente il nuovo regolamento, che permette a Facebook di leggere le chat, in forma anonima e solo per scopi di marketing.Accettando il nuovo regolamento, autorizzerai Facebook ad inviare sul tuo numeromessaggi promozionali legati ai tuoi interessi e alla tua cronologia di navigazione. Il cambiamento, da molti, viene visto come una imposizione da parte di Facebook e da più parti viene osteggiato, doveva infatti entrare in vigore già alcuni mesi fa, ma l'azienda decise di rimandarlo proprio a causa dell'enorme numero di utenti che ha deciso di abbandonare la piattaforma per passare ai più sicuri e tutelati Telegram & co.il 15 maggio la ...

Advertising

Piero42395724 : RT @KRISKSB: ?????? IN CASO CONTRARIO: ADIÒS WHATSAPP E TUTTI SU TELEGRAM O SIGNAL!!! ?????? ???????????? Entro sabato dovrai accettare le nuove re… - KRISKSB : ?????? IN CASO CONTRARIO: ADIÒS WHATSAPP E TUTTI SU TELEGRAM O SIGNAL!!! ?????? ???????????? Entro sabato dovrai accettare… - ilveggente_it : ?? #WhatsApp, nuove regole per l'utilizzo. Come evitare che l'App da sabato venga disattivata sul telefono?? - giornalettismo : Un report britannico ha messo in evidenza la nascita di un fenomeno come l'usura sui social. Con la pandemia si seg… - infoitscienza : Entro sabato dovrai accettare le nuove regole di WhatsApp o non potrai usare l’app -