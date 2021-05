Volley | Miriam Sylla nuova capitana dell’Italia! Sostituisce Chirichella Mazzanti | “Per l’energia che trasmette”

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 maggio 2021)è ladella Nazionale Italiana difemminile. L’investitura è stata ufficialmente comunicata dal CT Davidedurante la conferenza stampa in cui ha presentato il gruppo che si sta allenando per le Olimpiadi di Tokyo 2020. La schiacciatrice avrà così l’onore di indossare la maglia con la “lasagna” sotto al numero e di guidare le compagne di squadra in campo, durante la stagione più importante dell’ultimo lustro. L’Italia si presenterà ai Giochi per conquistare una medaglia e ha tutte le carte in regola per riuscirci. La 26enne rileva Cristina, che era stata a capo della Nazionale ai Mondiali 2018 (terminati con la medaglia d’argento) e agli Europei 2019 (conclusi con l’argento). Il martello di Conegliano è un ...