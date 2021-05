Volley femminile, Nations League: le 17 azzurre convocate. C’è Omoruyi (Di lunedì 10 maggio 2021) La Nazionale di pallavolo femminile si prepara all’appuntamento con la Nations League 2021, prestigioso evento per selezioni nazionali. Sono state rese note le scelte dell’allenatore Giulio Cesare Bregoli, affiancato dall’assistente Matteo Bertini e dal team manager Federico Cristofori. Presenti Loveth Omoruyi e Chiara De Bortoli, potenziali sorprese in positivo della compagine azzurra in vista della campagna internazionale. Di seguito le 17 atlete convocate per la Nations League. LA LISTA DELLE azzurre convocate N.2 Francesca Bosio, Palleggiatrice (Reale Mutua Fenera Chieri) N.4 Sara Bonifacio, Centrale (Igor Gorgonzola Novara) N.12 Anastasia Guerra, Schiacciatrice (Il Bisonte Firenze) N.15 Sylvia Nwakalor, Opposto (Il Bisonte ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 maggio 2021) La Nazionale di pallavolosi prepara all’appuntamento con la2021, prestigioso evento per selezioni nazionali. Sono state rese note le scelte dell’allenatore Giulio Cesare Bregoli, affiancato dall’assistente Matteo Bertini e dal team manager Federico Cristofori. Presenti Lovethe Chiara De Bortoli, potenziali sorprese in positivo della compagine azzurra in vista della campagna internazionale. Di seguito le 17 atleteper la. LA LISTA DELLEN.2 Francesca Bosio, Palleggiatrice (Reale Mutua Fenera Chieri) N.4 Sara Bonifacio, Centrale (Igor Gorgonzola Novara) N.12 Anastasia Guerra, Schiacciatrice (Il Bisonte Firenze) N.15 Sylvia Nwakalor, Opposto (Il Bisonte ...

