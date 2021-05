Volley femminile | le convocate dell’Italia verso Tokyo | 15 azzurre si contendono 12 posti 4 collegiali

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 maggio 2021) La Nazionale Italiana disi preparerà alle Olimpiadi di2021 con una serie dinei prossimi due mesi. Il CT Davide Mazzanti ha svelato i nomi delle 15che fanno parte del cosiddetto gruppo olimpico e, al termine di questo periodo, convocherà le 12 ragazze che partiranno per il Giappone. Il primo raduno è iniziato lo scorso 6 maggio e si concluderà il 17. Si ripartirà poi dal 21 al 29 maggio sempre a Cavalese (in provincia di Trento). Successivamente ci si trasferirà a Caorle (in provincia di Venezia) per due: 1-12 giugno e 15-26 giugno. Tre giorni di stacco prima di uno stage all’estero con alcune amichevoli (29 giugno-10 luglio). Il 16 luglio è fissata la partenza per, dove il 23 luglio inizieranno i ...