Violenza su donne: Lamorgese, ‘necessario maggiore coinvolgimento di tutti’ (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “E’ necessario un maggiore coinvolgimento di associazioni, della vita pubblica, privata, di tutti gli attori principali dalla scuola e famiglia. E’ necessario eliminare l’asimmetria di status che contraddistingue questo rapporto distorto e fomenta Violenza e disparità di genere”. Lo ha detto la ministra degli Interni Luciana Lamorgese intervenendo all’incontro ‘Il ruolo dell’Università nel contrasto alla Violenza di genere’, organizzato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di Violenza di genere, in collaborazione con la Rete Un.i.re ed ha aggiunto: “Grande io credo sia lo spazio da colmare per estirpare alla radice le motivazioni che portano alla violenze nei confronti delle donne”. L'articolo ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. (Adnkronos) – “E’ necessario undi associazioni, della vita pubblica, privata, di tutti gli attori principali dalla scuola e famiglia. E’ necessario eliminare l’asimmetria di status che contraddistingue questo rapporto distorto e fomentae disparità di genere”. Lo ha detto la ministra degli Interni Lucianaintervenendo all’incontro ‘Il ruolo dell’Università nel contrasto alladi genere’, organizzato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma didi genere, in collaborazione con la Rete Un.i.re ed ha aggiunto: “Grande io credo sia lo spazio da colmare per estirpare alla radice le motivazioni che portano alla violenze nei confronti delle”. L'articolo ...

