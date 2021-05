Violenza di genere, Cartabia “Lavorare per estirpare male sociale” (Di lunedì 10 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Desta crescente preoccupazione” la Violenza di genere: a dirlo il ministro della Giustizia Marta Cartabia nel suo messaggio alla “Conferenza nazionale sul ruolo delle università nel contrario alla Violenza di genere” promossa dalla Rete Accademica UN.I.RE.. Soprattutto dopo la pandemia, che ha peggiorato la situazione, “come denota l'aumento delle denunce di maltrattamenti domestici nell'ultimo anno” ha puntualizzato Cartabia, spiegando che questi episodi comunque sono stati trattati con priorità dalla giustizia. “Occorre Lavorare per estirpare questo male sociale e culturale – ha aggiunto Cartabia – e assicurare un'adeguata protezione delle vittime di Violenza ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Desta crescente preoccupazione” ladi: a dirlo il ministro della Giustizia Martanel suo messaggio alla “Conferenza nazionale sul ruolo delle università nel contrario alladi” promossa dalla Rete Accademica UN.I.RE.. Soprattutto dopo la pandemia, che ha peggiorato la situazione, “come denota l'aumento delle denunce di maltrattamenti domestici nell'ultimo anno” ha puntualizzato, spiegando che questi episodi comunque sono stati trattati con priorità dalla giustizia. “Occorreperquestoe culturale – ha aggiunto– e assicurare un'adeguata protezione delle vittime di...

