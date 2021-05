Violento scontro tra l'auto e la bici elettrica: trasportato d'urgenza al Bufalini (Di lunedì 10 maggio 2021) Un brutto incidente ha rovinato il pomeriggio a San Mauro Mare, in particolare in via della Poesia. Erano circa le 16 quando si è verificato un Violento impatto tra una bicicletta elettrica e una ... Leggi su cesenatoday (Di lunedì 10 maggio 2021) Un brutto incidente ha rovinato il pomeriggio a San Mauro Mare, in particolare in via della Poesia. Erano circa le 16 quando si è verificato unimpatto tra unaclettae una ...

Advertising

Gertrud84929332 : RT @supermandrake2: È chiaro ormai, che le autorità cercano lo scontro violento, per poter poi giustificare la militarizzazione del territo… - zuccherodycanna : RT @supermandrake2: È chiaro ormai, che le autorità cercano lo scontro violento, per poter poi giustificare la militarizzazione del territo… - supermandrake2 : È chiaro ormai, che le autorità cercano lo scontro violento, per poter poi giustificare la militarizzazione del ter… - Quot_Molise : Violento scontro sulla Statale 17, due feriti trasportati in ospedale | - occhio_notizie : Violento incidente a Nocera Inferiore, scontro tra auto e moto: gravi due ragazzi -