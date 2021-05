Vigorito contro Mazzoleni dopo Benevento-Cagliari | inchiesta Figc

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 10 maggio 2021) (Adnkronos) – La Procura federale dellaguidata da Giuseppe Chiné procederà per aprire una indagine, a quanto apprende l’Adnkronos, sulle dichiarazioni del presidente delOrestee di alcuni dirigenti del club sul rigore non assegnato, l’arbitraggio e l’operato del Var nel corso della gara persa con il.“Tutta l’Italia ha visto, tranne il signor”, ha detto il patron del club campano ai microfoni di Sky nel post-gara. “15 anni parlo di un arbitro, dico qualcosa che mi farà mandare via prima del campionato. Mi sono arrivati messaggi da Napoli e da altre parti, quando si vuole ammazzare il Sud mettono lui al Var. Si può anche togliere, il signorcol c… su una panchina non riesce a guardare uno schermo”, ha aggiunto ...