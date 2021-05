Vigorito contro Mazzoleni dopo Benevento-Cagliari | inchiesta Figc

(Di lunedì 10 maggio 2021) (Adnkronos) – La Procura federale dellaguidata da Giuseppe Chiné procederà per aprire una indagine, a quanto apprende l’Adnkronos, sulle dichiarazioni del presidente delOrestee di alcuni dirigenti del club sul rigore non assegnato, l’arbitraggio e l’operato del Var nel corso della gara persa con il. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Vigorito contro

'Legare gli episodi di Napoli e Beneventoil Cagliari - ha dichiarato Gravina - è ingiusto. Non c'è un'idea di complottoil Sud perché ricordo che la Salernitana è avviata a salire in A ......presidente del Benevento sul Var della sfida col Cagliari La Procura Federale ha deciso di aprire un fascicolo sulle dichiarazioni rilasciate da Oreste, presidente del Benevento ,...Benevento – Sarà Davide Massa della sezione di Imperia a dirigere Atalanta-Benevento, match del turno infrasettimanale in programma mercoledì sera al Gewiss Stadium di Bergamo. L’arbitro ligure ha un ...La Procura federale, guidata da Giuseppe Chiné, procederà per aprire una indagine, a quanto apprende l’Adnkronos, sulle dichiarazioni dal presidente del Benevento Oreste Vigorito e di alcuni dirigenti ...