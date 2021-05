VIDEO Musetti-Hurkacz | Internazionali d’Italia | highlights e sintesi Azzurro avanti | poi il ritiro del polacco

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 maggio 2021) Forse non è il modo in cui avrebbe sperato di vincere, ma per Lorenzoarriva in ogni caso l’avanzamento al 2° turno degli2021. Sul 6-4 2-0 e 40-0 sul servizio dell’italiano, ilHubertsi è ritirato per ragioni sul momento oscure un po’ a tutti, toscano compreso. Il prossimo ostacolo, per il classe 2002, sarà rappresentato da Reilly Opelka, il gigante USA che tante difficoltà crea ai suoi avversari quando è al servizio e che ha sconfitto, ieri, Richard Gasquet: per il francese una dura sconfitta per 6-1 7-5. Tra i due, divisi da quattro anni e mezzo in termini di carta d’identità, non c’è nessun precedente. Si giocherà già domani, e sul campo 1, quello che si trova esattamente sotto il Grandstand nella struttura dei campi del Foro Italico. Un campo, ...